Für jedes Schulkind ein Instrument : Kinder an die Musik heranführen

Das Projekt „Klasse Musik“ ist ein Erfolgsprojekt an Brandenburgs Schulen – aber es fehlen Musikpädagogen

Sie lernen Geige, Flöte oder Trommel. Sie machen erste Erfahrungen mit Instrumenten, ganz normal im Schulunterricht. Und sie geben am Ende ein großes Konzert für Freunde und Eltern, spielen vielleicht das erste Mal vor Publikum. In insgesamt 239 Schulklassen in ganz Brandenburg läuft derzeit das Projekt „Klasse Musik“, das vom Verband der Musik- und Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.