Agrar : Kenia-Knatsch um Landwirtschaft

Weiterer Gesprächsbedarf um Pestizideinsatz / Klimaschutz muss noch nachverhandelt werden

von Benjamin Lassiwe

16. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Brandenburgs Kenia-Verhandler sind sich bei den Themen Landwirtschaft und Umwelt nicht vollständig einig geworden. Trotz eines fast zwölfstündigen Verhandlungsmarathons mussten die Vertreter von SPD, CDU und Grünen am Montag wesentliche Punkt aus diesem Bereich auf später verschieben. Dazu zählten etwa die Frage nach dem Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten und der Klimaschutz – zwei Kernthemen der Grünen. Die Umweltpartei hatte zuvor viele Detailvorschläge in ein 20-seitiges Verhandlungspapier geschrieben, das am Montag Satz für Satz in der Hauptverhandlungsgruppe durchgegangen wurde. Das Papier muss nun noch von der Facharbeitsgruppe entschlackt werden, hieß es beim Pressestatement nach der Koalitionsrunde, die erst um 22.30 Uhr zu Ende gegangen war. Nach Informationen dieser Zeitung ist es denkbar, dass die Verhandler deswegen am Donnerstag noch nicht am Ende der Koalitionsrunden angekommen sind, und stattdessen noch auf einen Reservetermin am Wochenende zurückgreifen müssen.

Umstritten war zum Beispiel die Frage nach dem Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten. Dabei handelt es sich um eine Kernforderung der Grünen, die auch von der Volksinitiative der Naturschutzverbände zum Insektenschutz unterstützt wird. Insgesamt strebe die Koalition nach Angaben von Nonnemacher eine Halbierung von des Einsatzes bis 2030 an. Zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten wollte sie sich aber nicht konkret äußern. „Es gibt zum Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln mehrere Detailvorschläge im Papier“, sagte Nonnemacher. „Da werden wir sehen, wie die Detailvorschläge nach der Kürzung des Papiers aussehen und ob sie auf unsere Zustimmung stoßen.“

Ähnlich unkonkret blieben die Verhandler beim Klimaschutz: Dort habe man sich auf „detaillierteste und sehr feinsinnige Dinge“ geeinigt, so Nonnemacher. Vor der endgültigen Beschlussfassung wolle sie sich aber nicht äußern. Ähnlich war es beim Förderprogramm für den Biolandbau: „Wir haben gesagt, dass wir Förderprogramme für den Biolandbau auflegen und dass es eine beträchtliche Steigerung beim Biolandbau geben wird“, so Nonnemacher. Die Ausgestaltung der Förderprogramme müsse man noch beraten.

Erschwert werden soll der Flächenkauf für Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Dem aus der dritten Welt bekannten „Landgrabbing“ soll im Land vorgebeugt werden. Vertagt wurde das Streitthema „Wölfe“: Hier soll ein Bundesgesetz abgewartet werden. Ein Ergebnis konnte Dietmar Woidke (SPD) doch noch mit stolzer Brust verkünden. Die Landesgartenschauen finden in Brandenburg auch weiterhin auch statt. Deren Ende hatte jedoch auch niemand gefordert.