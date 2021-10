Keine Krankenschwester an Schulen

Parteien wollen erfolgreiches Projekt stoppen, weil Geld fehlt / Migrationsmittel werden nicht gestrichen

Alle waren sich einig. Das Projekt Schulkrankenschwester war ein Erfolg. Fortgeführt wird es dennoch nicht. Das Geld fehlt. Dafür werden keine Mittel in der Migrationsarbeit gestrichen. Das ist das Ergebnis der Beratungen zum Haushalt. Brandenburgs Kenia-Koalition will die Integrationspauschale und die Migrationssozialarbeit II nun doch in voller Höhe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.