Denkmal : Kaffee im Kaiserlichen Postamt

15 Jahre lang haben Pamela John und ihr Partner ein verwahrlostes, aber markantes Backsteingebäude in Biesenthal saniert

von Jeanette Bederke,

03. Juni 2020, 05:00 Uhr

„Kaiserliches Postamt“ steht in großen schwarzen Buchstaben an der Frontseite eines markanten zweistöckigen Backsteingebäudes in der Nähe des Bahnhofes Biesenthal (Barnim). Wer durch die großen Holzrahmenfenster ins Innere schaut, entdeckt statt Paketen und Briefen ein gemütlich wirkendes Café mit alten Nähmaschinentischen, an denen Gäste Platz nehmen können. Nostalgisch, aber nicht altbacken, lautet das Credo von Betreiberin Pamela John. „Als wir das Haus entdeckten, stand es schon acht Jahre leer. Die Fenster waren von innen vernagelt. Drinnen und im Garten türmte sich Müll. Alles machte einen ziemlich tristen Eindruck“, erinnert sie sich. Liebe auf den ersten Blick sei es bei ihr auf keinen Fall gewesen, betont die 44-Jährige.

Mit ihrem Lebensgefährten Marco Turowski war sie vor 15 Jahren auf der Suche nach einem größeren Zuhause. „Er stammt aus Biesenthal, ich aus der Region. Wir wohnten zur Miete und wollten was Eigenes mit mehr Platz.“

Die Bausubstanz des Gebäudes erwies sich als „ordentlich“, der Terazzo-Fußboden war intakt. Pro Etage gab es 110 Quadratmeter Nutzfläche. Das Obergeschoss sollte zur Wohnung der Familie werden. Die Aussicht, im Erdgeschoss „etwas Eigenes“ machen zu können, ließ die Landschaftsplanerin schließlich einwilligen. Vom Dach bis zum Keller hätten sie das einstige Postamt saniert, erzählt John, die gern alte Möbel wieder ansehnlich macht und für das Haus Türen, Fließen und passendes Inventar fand. „Es gibt ja historische Baumärkte, wo du fündig werden kannst“, erzählt sie.

Einziges Zeugnis der Vergangenheit war ein Drogerieschild am Eingang. „Das Erdgeschoss war fast ein Jahrhundert lang immer Ladengeschäft - für Zeitungen, Blumen, zu DDR-Zeiten als Konsum“, erzählt die 44-Jährige. Dass der markante Backsteinbau 1887 als Kaiserliches Postamt errichtet worden war, erfuhren John und Turowski erst durch die Biesenthaler Ortschronistin Gertrud Poppe. 1892 war das Postamt eröffnet worden, 1922 zog es in ein größeres Gebäude der Stadt um. Für John und Turowski stand fest, sie wollen an die Geschichte erinnern. Anhand alter Fotos formten sie den Schriftzug „Kaiserliches Postamt“ für die Vorderfront.

Unter Denkmalschutz steht das alte Kaiserliche Postamt nicht. Das erleichterte den neuen Besitzern einiges, da weniger Vorschriften zu beachten waren. Dennoch wollten sie den historischen Charakter erhalten oder wiederherstellen, nutzten dafür alte Fotos. „Was wir hier vorfanden, waren ja Veränderungen, die zu DDR-Zeiten gemacht worden waren“, erzählt John. Neu gestaltet hat sie den kleinen Vorgarten. Den gab es am historischen Postgebäude damals nicht. Die gemauerten Zaunsäulen passen perfekt zum Haus, als hätten sie schon immer dazu gehört. Zwischen Rosen und Lavendel stehen zwei weitere Cafétische. „Das frühere Postamt ist durch viel Eigeninitiative der neuen Besitzer zu einem echten Schmuckstück und einem Gewinn für die ganze Straße geworden“, lobt der Biesenthalter Bürgermeister Carsten Bruch (CDU).

Vor gut einem Jahr hatte John ihr Café eröffnet, zu dem eine kleine Laden-Ecke mit Dekorationsobjekten - handgefertigte Tücher und Kissenbezüge sowie Antikes - gehört. Zuvor hat sie einen Barista-Kurs gemacht. „Besucher können sich beim Kaffee unterhalten oder auch im Lädchen stöbern.“ Die Resonanz sei super, erzählt die Café-Chefin, die sich darüber freut, dass so viele Einheimische zu den Stammgästen gehören. Die von der Hausherrin und ihrer Mutter täglich frisch gemachten Kuchen und Torten hatten sich offenbar schnell herum gesprochen. Zudem trifft sich regelmäßig eine Handarbeitsgruppe im „Kaiserlichen Postamt“, John veranstaltet auch Dekorations-Workshops. „Das markante Gebäude in Bahnhofsnähe war schon früher Anlaufpunkt für die Biesenthaler“, erzählt der Bürgermeister, der die knapp drei Kilometer lange Bahnhofstraße seines Ortes gern als längste Villenstraße Brandenburgs bezeichnet. Vor acht Jahren habe die Stadt eine Gestaltungssatzung für die erhaltenswerten Bauten erlassen, die zwischen 1890 und 1925 von gutbetuchten Berlinern als Landsitze gebaut wurden.

Auch ohne Denkmal-Vorschriften sei das Sanieren eines alten Hauses kostspielig, sagt Postamt-Bewohnerin John. Mehrere Hunderttausend Euro hätten sie und ihr Partner investiert, darunter Geld aus dem LEADER-Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung.

1500 Projekte im Land seien seit dem Beginn der Förderperiode 2015 mit rund 300 Millionen Euro unterstützt worden, sagt Sebastian Arnold, Sprecher des Brandenburger Agrarministeriums. „Nur ein Viertel der Antragsteller waren Privatleute, wie Frau John und Herrn Turowski. Weitere 25 Prozent der Anträge auf LEADER-Mittel kamen von Vereinen, die Hälfte der Antragsteller sind Kommunen und Gemeinden.“