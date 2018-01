Ansiedlungsprämie für Mediziner reicht nicht aus : Junge Ärzte braucht das Land

Warum eine Ansiedlungsprämie allein nicht ausreicht, um neue Mediziner in die Mark zu locken

17. Januar 2018, 05:00 Uhr

Weit fahren und lange warten: Der Besuch des Hausarztes in Brandenburg ist für viele Patienten ein der Gesundheit nicht unbedingt zuträglicher Kraftakt. Obwohl die Zahl der Mediziner seit Jahren steigt, mangelt es dem Land an jungen Ärzten. Eine Prämie soll die Lage verbessern.

Jahrelang ist Marina Miera aus Wilmersdorf, einem 200-Seelen-Dorf in der Uckermark, in die Praxis ihrer Hausärztin Helga Lehmann ins nur drei Kilometer entfernte Greiffenberg gefahren. Ein Komfort, der vor nicht allzu langer Zeit ein Ende fand: Frau Lehmann ging Mitte letzten Jahres in den Ruhestand. Doch eine Nachfolgerin für ihre Praxis wurde nach wie vor nicht gefunden. Das bedeutet für die 78-jährige Rentnerin und alle Patienten von Helga Lehmann aus den umliegenden Dörfern, dass sie bis ins zwölf Kilometer entfernte Angermünde fahren müssen, wenn sie zum Hausarzt müssen. „Und dort wird die Wartezeit auch nicht kürzer“, klagt die Seniorin, die in Kürze einen Arztbesuch in der Praxis plant. Zumindest im Anger-Center glückte zum neuen Jahr die Übernahme der alten Praxis des Hausarztes Lars Reibetanz durch Andrea Sayan-Gietz, die sich in Zukunft auch um Frau Miera kümmern wird.

Wie Marina Miera geht es vielen Brandenburgern. Das liegt daran, dass das Land vor einem gewaltigen Problem steht: Ein Viertel der 3760 Vertragsärzte war im Dezember 2016 über 60 Jahre alt, bestätigt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Obwohl die Zahl der bei der KVBB registrierten Ärzte in zehn Jahren um etwa 500 stieg, ändert das nichts an der Tatsache, dass das Land junge Ärzte braucht.

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Brandenburger Krankenkassen versuchen, dem Problem mit vereinten Kräften entgegenzuwirken. Sie wollen gezielt Anreize für die Ansiedlung junger Ärzte in der Mark schaffen. Und so erhalten Ärzte verschiedener Fachgruppen auch weiterhin einen Zuschuss bei der Neugründung einer Arztpraxis – in diesem Jahr 55 000 Euro in 22 Regionen des Landes.

Die Fördersumme gilt für Haus-, Kinder-, Frauen-, Haut-, HNO- und Augenärzte. „Gerade bei Augenärzten und Dermatologen besteht deutschlandweit ein Versorgungsproblem“, weiß Wehry. Die 22 Regionen, für die der Anreiz gilt, liegen fast alle außerhalb des Berliner Speckgürtels. „Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir in diesen Regionen bereits heute einen Ärztemangel haben“, sagt der KVBB-Sprecher. „Sondern, dass wir diesem vorausschauend entgegenwirken wollen.“ Doch nicht nur außerhalb des Speckgürtels bestehe das Problem. „Neuenhagen bei Berlin ist eine der Regionen mit der geringsten Hausarztdichte“, so Wehry. Durch die Nähe zu Berlin gebe es dort jedoch ganz andere Möglichkeiten.

„Wir wollen für alle Brandenburger eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung – unabhängig vom Wohnort“, sagt Andreas Schwark, stellvertretender KVBB-Vorsitzender. Die Prämie solle dazu beitragen, jungen Kollegen die Entscheidung, sich auf dem Land niederzulassen, zu erleichtern. Tut sie das? Scheinbar ja. Seit 2006, als die Prämie erstmals ausgezahlt wurde, profitierten 64 Praxen von der Förderung.

Dass die Summe allein nicht ausreicht, um junge Ärzte davon zu überzeugen, nach Brandenburg zu kommen, sei klar. Schließlich sei die Praxisniederlassung eine langfristige Entscheidung. „Wir versuchen, frühzeitig auf die Studenten aus Berlin und anderen Großstädten zuzugehen“, sagt Wehry. „Arzt sein, wo man auf Sie zählt“, wirbt die KVBB per Social-Media-Kampagne, die deutschlandweit junge Medizinstudenten aus Großstädten rekrutieren will. „Die Prämie könnte Ärzten, die bereits mit dem Gedanken spielen, nach Brandenburg zu kommen, den entscheidenden Impuls geben“, so Wehry, der auch ausländische Ärzte begrüßt. „Jeder Mediziner, der das nötige Facharztwissen und die Sprachkenntnis mitbringt, ist herzlich willkommen.“

Seit Jahren warnt die Kassenärztliche Vereinigung deutschlandweit vor einer Verschlechterung der ärztlichen Versorgung in den ländlichen Regionen. „Junge Ärzte streben eher in Großstädte oder in die Anstellung“, bedauert Wehry. Die Arbeit auf dem Land mit weniger Medizinern und vorwiegend älteren Patienten sei natürlich belastender für die Ärzte.