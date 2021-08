Pflegeeinrichtungen : Jugendhilfe: Auf das Land wartet viel Arbeit

Auch in Brandenburg müssen Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche in Pflegeeinrichtungen geschaffen werden

In Brandenburg müssen künftig flächendeckend Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden, die in stationären Wohnheimen oder in Pflegefamilien betreut werden. Auch für Eltern und Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, soll es Ombudsstellen geben. Das ist eine Folge des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes der Bundesregierung, das ...

