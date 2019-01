Besucherzahlen steigen : Interesse an brandenburgischen Gedenkstätten hält an

Besonders gefragt sind spezielle pädagogische Angebote.

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die brandenburgischen Gedenkstätten für NS-Opfer verzeichnen weiter großes Interesse bei Besuchern. 2018 hätten rund 850 000 Menschen die Gedenkstätten besucht, sagte der Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Horst Seferens, in Oranienburg dem Evangelischen Pressedienst.

In der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin seien mehr als 700 000 Besucher gezählt worden. Die Zahl der Teilnehmer an Führungen durch die Gedenkstätte sei erneut leicht gestiegen.

In der deutlich abgelegeneren KZ-Gedenkstätte Ravensbrück am Ort des früheren Frauen-Konzentrationslagers bei Fürstenberg an der Havel sei ein Rückgang der Besucherzahlen um rund 10 000 auf etwa 110 000 verzeichnet worden, sagte Seferens. In den beiden Gedenkstätten für NS-Opfer in Brandenburg an der Havel habe der Schwerpunkt auch im vergangenen Jahr auf intensiven Formen der pädagogischen Vermittlung für verschiedene Berufsgruppen gelegen.

In der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel seien die inklusiven Bildungsangebote sowie die berufsspezifischen Angebote für Krankenpfleger und Medizinstudenten gut nachgefragt worden, sagte Seferens. Dort habe es 100 Projekttage und 49 Führungen gegeben. Auch das Interesse an den pädagogischen Angeboten der erst seit Mai 2018 zugänglichen Dauerausstellung zur Geschichte des Zuchthauses Brandenburg-Görden sei mit 62 Führungen und sieben Studientagen erfreulich hoch gewesen. Die Zahl der Einzelbesuche in der Euthanasie-Gedenkstätte habe bei rund 2.500 gelegen, rund 500 weniger als 2017, sagte Seferens.

Im Konzentrationslager Sachsenhausen, das als Modell- und Schulungs-KZ der SS errichtet wurde, waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 200 000 Menschen inhaftiert. Im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück waren zwischen 1939 und 1945 rund 140 000 Menschen inhaftiert. Zehntausende der Häftlinge wurden in den beiden Lagern ermordet oder kamen auf andere Weise ums Leben.

Den Euthanasie-Morden in Brandenburg an der Havel fielen 1940 mehr als 9000 Menschen zum Opfer. Im Zuchthaus Brandenburg-Görden waren im Nationalsozialismus bis zu 60 Prozent der Insassen politische Häftlinge.