Inklusion : Inklusion ist kein Alltag an den Schulen

Experten stellen dem Land ein schlechtes Zeugnis aus. Gute Erfahrungen vor allem an Grundschulen.

Ein entschiedendes Plädoyer für die Fortführung des „Gemeinsamen Lernens“ von Kindern mit und ohne Förderbedarf an Brandenburgs Schulen haben Experten am Donnerstag im Bildungsausschuss des Brandenburger Landtags gehalten. So verwies die Landesbehindertenbeauftragte Janny Armbruster darauf, dass das Land Brandenburg an seinen Schulen die UN-Behinderte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.