OB-Wahl : In Potsdam folgt die Stichwahl

Mike Schubert (SPD) geht als Favorit ins Rennen, Martina Trauth (Linke) hofft auf Außenseitersieg.

von Hanno Taufenbach

24. September 2018, 16:31 Uhr

Stadtentwicklung, Verkehrsstaus und Wohnungsnot: Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters in Potsdam geht in eine neue Runde. In knapp drei Wochen, am 14. Oktober, soll in einer Stichwahl zwischen den Kandidaten Mike Schubert (SPD) und Martina Trauth (Linke) entschieden werden.

Bei der ersten Runde am Sonntag hatte kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Rund 140 000 Potsdamer waren zur Wahl eines Nachfolgers von Jann Jakobs (SPD) aufgerufen. Jakobs trat nach 16 Jahren an der Spitze der Landeshauptstadt nicht wieder an.

Der Sozial- und Ordnungsdezernent Schubert kam auf 32,2 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin der Linkspartei, Martina Trauth (parteilos) erreichte 19,1 Prozent. Trauth ist als Gleichstellungsbeauftragte in der Stadtverwaltung tätig. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,0 Prozent.

Schubert kündigte an, in den kommenden drei Wochen für eine hohe Wahlbeteiligung bei der Stichwahl kämpfen zu wollen. Inhaltlich wolle er weiter auf das Thema behutsame Stadtentwicklung setzen, sagte er bei einer Wahlparty im Potsdamer Rathaus. Trauth sagte, sie wolle weiter mit ihrer Forderung nach bezahlbaren Wohnraum überzeugen.

Auf dem dritten Platz landete der CDU-Kandidat Götz Friederich mit 17,4 Prozent der Stimmen. Lutz Boede von der Wählergruppe Die Andere erhielt 11,4 Prozent. Der Kandidat der AfD, Dennis Hohloch, folgte mit 11,1 Prozent. Janny Armbruster von den Grünen kam auf 8,9 Prozent.

Die Wahl war auch in der Landespolitik genau verfolgt worden. SPD-Generalsekretär Erik Stohn meinte: „Mike Schubert kennt die Stadt, und die Stadt weiß, was sie an ihm hat.“

„Wir haben mit Martina Trauth eine Kandidatin, die für einen kommunikativen und progressiven Politikstil steht, gegen Privatisierung, gegen Mietenwahnsinn und für eine Stadt für Alle“, erklärte die Linken-Kovorsitzende Anja Mayer.

„Potsdam ist für die AfD ein schwieriges Pflaster, gleichwohl unser Kandidat Dennis Hohloch den Wahlkampf mit Souveränität und Sachlichkeit absolviert hat“, sagte AfD-Landeschef Andreas Kalbitz.

Die Grünen-Landeschefin Petra Budke sagte: „Personenwahlkämpfe sind für eine Programmpartei wie Bündnis 90/Die Grünen generell schwer zu gewinnen, denn viele Wähler wählen dann taktisch.“