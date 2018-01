Verwaltungsgerichte vor dem Kollaps : Immer mehr offene Verfahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Settnik 1 von 1

von Manfred Rey

erstellt am 16.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Mit einem dringenden Appell an den Landtag hat die Vereinigung der Brandenburger Verwaltungsrichter zusätzliche Stellen im Nachtragshaushalt gefordert. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben appelliert der Vorsitzende des Verbands, Wilfried Kirkes, an den Rechtsausschuss des Parlaments, den Gesetzentwurf bei den bevorstehenden Beratungen zu ändern. Begründet wird die Forderung nach zusätzlichen Richterstellen mit der wachsenden Zahl unerledigter Verfahren an den Verwaltungsgerichten.

Dem Schreiben zufolge hat sich die Zahl der offenen Verfahren innerhalb von zwölf Monaten von 14 868 Ende 2016 auf 20 338 erhöht. Im Laufe des Vorjahres seien 18 102 neue Verfahren eingegangen. Bei einem Teil der Prozesse sei bereits eine „unerträgliche Überalterung“ eingetreten. Zudem werde in den nächsten Jahren die Hälfte der auf Lebenszeit ernannten Brandenburger Verwaltungsrichter pensioniert.

Entgegen einer Ankündigung von Justizminister Stefan Ludwig (Linke), er werde sich für weitere Stellen an den Verwaltungsgerichten einsetzen, werde im Entwurf des Nachtragshaushalts die Justiz „nicht einmal als ein Bereich mit erforderlichem Handlungsbedarf identifiziert“, schreibt Kirkes weiter.

Der vorliegende Haushalt könne nur so verstanden werden, „dass die Landesregierung sehenden Auges“ hinnehme, dass der Rechtsschutz an den Verwaltungsgerichten in Brandenburg entgegen verfassungsrechtlicher Vorgaben „nicht zeitnah und qualitativ werthaltig“ geleistet werden könne.

In einer in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage räumte die Landesregierung ein, dass es Ende November 2017 an den Verwaltungsgerichten Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 21 Verfahren gibt, die schon länger als sechs Jahre dauern. Zwei Prozesse laufen bereits über zehn Jahre. Bei den vier Landgerichten in Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam und Neuruppin gab es Ende November 64 Prozesse in erster Instanz, die älter als sechs Jahre waren. Zehn Verfahren ziehen sich bereits über zehn Jahre hin.