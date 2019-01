Potsdam : IHK-Studie zu BER-Anbindung

von svz.de

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Sind die Straßen und Schienennetze in der Hauptstadtregion ausreichend für die Anbindung an den geplanten Flughafen BER? Dieser Frage ist die Industrie- und Handelskammer Cottbus nachgegangen. Die Studie „Verkehrs- und Engpassanalyse zur Flughafen- und Flughafenumfeldanbindung in Schönefeld und am BER“ stellt die Kammer heute im Landtag vor. Die Analyse zeigt Szenarien zur Verkehrsentwicklung im Raum Schönefeld für die Jahre 2020, 2025, 2030 und 2040 auf. Details gibt IHK-Geschäftsführer Marcus Tolle auf der Landespressekonferenz bekannt.