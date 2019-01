Cottbus : Hochschulperle für Cottbuser „College+“

von svz.de

29. Januar 2019, 09:20 Uhr

Das fleißige Versenden von SMS hat sich gelohnt: Das von der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg angebotene Orientierungsstudium „College+“ ist als deutlicher Sieger aus der Abstimmung für die „Hochschulperle des Jahres 2018“ hervorgegangen. Bei einem 24-stündigen SMS-Voting erhielt es 33,9 Prozent der 6448 abgegebenen Stimmen.

Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung wird vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft vergeben. Zur Wahl standen zwölf Uni-Projekte, die mit den Hochschulperlen von Januar bis Dezember 2018 geehrt worden waren. Bei „College+“ erhalten Studierende in einem zweisemestrigen Orientierungsstudium Einblicke in mehrere Studiengänge und gewinnen erste Kontakte zu Arbeitgebern in der Region. Danach können sie sich für ein Studium entscheiden.