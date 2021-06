Häuslebauer müssen zahlen

Landtag lehnt Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge ab

Einfamilienhausbesitzer, an deren Grundstück nur eine Sandpiste vorbeiführt, müssen in Brandenburg weiter Erschließungsbeiträge bezahlen, wenn die Straße asphaltiert wird. Am Donnerstag lehnte der Landtag die von BVB/Freie Wähler unterstützte Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge ab. Ihre Initiatoren hatten im März 32 000 Unterschri...

