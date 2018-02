Mehr Polizei in Doberlug-Kirchhain : Gewalttaten im Flüchtlingsheim

Seit Wochen gibt es in Doberlug-Kirchhain vermehrt Übergriffe in einem Männerwohnheim auf dem Gelände

von Anna Ringle

22. Februar 2018, 05:00 Uhr

Mit mehr Polizeipräsenz und mehr Wachschutz soll die angespannte Lage in einer Flüchtlingsunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) befriedet werden. Das kündigte der brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) gestern bei einem Besuch der Unterkunft an. Hintergrund sind Übergriffe wie gewalttätige Attacken unter männlichen Bewohnern. Die Polizeipräsenz sei bereits erhöht worden – das solle vorerst so bleiben, ergänzte Schröter.

Dem Deutschen Roten Kreuz als Betreiber der Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes zufolge gibt es eine Gruppe von rund 20 männlichen Bewohnern aus mehreren Ländern, die seit Wochen durch Straftaten auffallen. Es gebe Übergriffe innerhalb dieser Gruppe, aber auch auf andere Bewohner. Ethnische Konflikte seien nur vereinzelt vorgekommen, im Vordergrund stünden Straftaten wie zum Beispiel Gewalt, Diebstahl oder Sachbeschädigung. Alkohol sei häufig mit im Spiel. Jüngst gab es etwa einen Eisenstangen-Angriff auf zwei Bewohner, die Platzwunden am Kopf erlitten. Erst in der Nacht zu Mittwoch kam es laut Polizei wieder zu einem Streit zwischen zwei Männern, zu dem Beamte gerufen wurden.

Die Verdächtigen leben den Betreiberangaben zufolge alle in einem Männerwohnheim auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne. In anderen Bereichen sind auch viele Flüchtlingsfamilien untergebracht. Die Platzkapazitäten an dem Standort sind zurzeit mit rund 480 Bewohnern nur zur Hälfte ausgeschöpft. Im Männerwohnheim lebten derzeit etwa 190 Menschen.

Zunächst hätte die straffällige Gruppe aus neun Männern bestanden, die in der Zwischenzeit zum Teil woanders hingeschickt worden und zum Teil auch untergetaucht seien, hieß es vom Deutschen Roten Kreuz. Mittlerweile habe sich eine Gruppe aus rund 20 Männern formiert, die Dominanz ausübe. Das sei bedrückend für die anderen Bewohner. Die Polizei bezifferte ihre Einsätze in der Unterkunft auf derzeit rund 30 pro Monat, bis zum September seien es noch rund 10 gewesen. Zudem gibt es nach Stadtangaben auch Verunsicherung rund um ein Einkaufszentrum in der Innenstadt wegen Trinkgelagen und Diebstählen. Nach Stadtangaben soll es in einigen Tagen ein Gespräch mit dem Betreiber des Einkaufszentrums geben, um dort die Lage zu entspannen.

In Doberlug-Kirchhain leben weniger als 10 000 Menschen. Stadt und Heimbetreiber beschreiben das Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Bürgern als friedlich. „Hier gibt es zuhauf ehrenamtlich Tätige“, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Fred Richter (parteilos).

Eine Spaltung in der Stadt wegen der gehäuften Kriminalität gebe bislang nicht. Es gehe jetzt darum, im Vorfeld zu verhindern, dass die Stimmung kippt, betonte Richter.

Die Flüchtlingsunterkunft in Doberlug-Kirchhain beschrieb Schröter als „sehr modernen Standort“. Auf dem Gelände am Stadtrand hatte es Renovierungen von Wohnräumen gegeben. Auch ein Spielplatz wurde zum Beispiel angelegt. In einigen Räumen der Unterkunft waren Bastelarbeiten zu sehen. Im Eingangsbereich eines Hauses wurde musiziert. Auch ein Sprecher der dort tätigen Wachschutz-Firma sprach von einem „mustergültigen“ Objekt.

Doch seit Ende des vergangenen Jahres kommt es gehäuft zu Vorfällen. Laut Betreiber passieren sie meistens in den Nachtstunden oder am Wochenende. Schröter betonte, dass man gemeinsam nicht zulassen werde, dass einige wenige das Zusammenleben stören. „Wir werden denen ganz schnell zeigen, dass hier Recht und Gesetz gilt“, sagte er. Mit ihrem Handeln hätten die Täter ein trübes Licht auf die Einrichtung geworfen.

Ein Sprecher der Wachschutz-Firma sagte über die Stimmung unter den dort tätigen Kollegen: „Die Mannschaft ist betroffen.“ Es kam demnach auch schon zu Übergriffen, die den Wachschutz betrafen. Vor rund einer Woche seien die Scheiben von Autos der Mitarbeiter eingeschlagen worden, sagte er.