Frankfurt (Oder) : Gemeinsame Weihnachten

Der Adventsmarkt beginnt Ende November.

von svz.de

21. November 2018, 13:40 Uhr

In Frankfurt (Oder) wird erstmals deutsch-polnische Oderweihnacht gefeiert. So nennt sich der Adventsmarkt, der am 27. November von den Oberhäuptern der Partnerstädte Frankfurt (Oder) und Slubice auf dem historischen Marktplatz vor dem Rathaus eröffnet wird. „Der Adventsmarkt gehört ins Herz der Stadt - zwischen Rathaus und Marienkirche“, sagte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) gestern.