reiseführer zu Hofläden : Gelbe Bete, Liköre und Ziegenkäse

Ein Buch über Hofläden in Brandenburg liest sich wie ein kulinarischer Reiseführer quer durch die Mark

von Hanno Taufenbach

20. September 2020, 16:18 Uhr

Robert Zagolla lebt zwar in Berlin. Doch mindestens genauso gut kennt sich der Historiker in Brandenburg aus. Denn immer, wenn es seine Zeit erlaubt, tauscht er seinen Schreibtisch gegen die grüne Wiese. „Gern und viel“ reise er ins Märkische, sagt der als Sachbuchautor und Lektor arbeitende Zagolla. Mal zu Land mit der Familie, mal auf dem Floß oder im Kanu mit Freunden. Weil solche Ausflüge bekanntlich hungrig machen, hat Zagolla auf seinen Touren so manchen Hofladen entdeckt, ist mit den Betreibern ins Gespräch gekommen. In seinem Buch „Hofläden in Brandenburg“ stellt er fast 300 Manufakturen und Hofläden vor, die regionale Produkte herstellen und verkaufen. Darunter sind alteingesessene Familienbauernhöfe ebenso wie ökologisch-soziale Projekte, mittelständische Agrargenossenschaften und neu gegründete Manufakturen.

„Mal findet man sich inmitten einer Bullerbü-Idylle wieder, mal steht man in eher karg und provisorisch eingerichteten Verkaufsräumen“, erzählt Zagolla. Doch wie auch immer: Brandenburg sei ein Paradies für alle, die „bewusst und nachhaltig einkaufen wollen – ob Apfelsaft von Streuobstwiesen, Fleisch vom Weiderind oder Naturkosmetik aus regionalen Zutaten“, sagt der 47-Jährige. „Immer mehr Menschen wollen wissen, was genau sie eigentlich essen. Und das lässt sich am besten in Erfahrung bringen, wenn man in der eigenen Region direkt beim Erzeuger kauft und ihm quasi bei der Arbeit über die Schulter schaut.“

Laut Branchenverband ProAgro gibt es in der Region Berlin-Brandenburg weit mehr als 500 Hofläden und Direktvermarkter. Zagollas Buch hilft dabei herauszufinden, wo das passende Angebot für die jeweiligen Vorlieben zu finden ist. Als regelrechte Hofladen-Hotspots entpuppen sich beim Blick auf die Karten in Zagollas Buch die Uckermark, das Ruppiner Land, der Spreewald und die Region rund um Potsdam. Doch auch in allen anderen Ecken des Landes finden sich Direktvermarkter.



Violetter Rosenkohl und Gelbe Bete





Mitten im Storchendorf Linum liegt der Hof von Sabine Schwalm und Georg Rixmann, auf dem sie seit 1996 auf 15 Hektar Obst und Gemüse anbauen. Darunter Sorten, bei denen sich der Besucher verwundert die Augen reibt, gibt es hier doch violetten Rosenkohl, roten Spitzkohl oder Gelbe Bete. „Kein Wunder, dass viele Spitzengastronomen aus Berlin und Brandenburg sich von Rixmanns Hof beliefern lassen“, sagt Robert Zagolla. Im Mittelpunkt stehen allerdings Kürbisse, 150 Sorten aus der ganzen Welt wachsen rund um den Hof. Über die Zubereitung müssen sich die Kunden keine Gedanken machen: An jeder Gemüsekiste gibt es die passenden Rezepte – vom überbackenen Hidemikürbis bis zum Spaghettikürbis à la Carbonara.

Wer nach einer üppigen Mahlzeit gern einen Absacker nimmt, ist im „Teetraum“ in Neuruppin an der richtigen Adresse. Neben 280 Sorten Tee verkauft Sven Stirnemann dort Spirituosen mit so altertümlichen Namen wie „Zieten aus dem Busch“ oder „Ruppiner Tafelrunde“. „Seit 1883 produzierte die Likörfabrik Degener diese Spezialitäten“, weiß Zagolla, „inzwischen sind die Familienrezepte auf Stirnemann übergegangen“.



Weine und Hochprozentiges





Wie Spirituosen entstehen, lässt sich am besten in Brüssow bei Stephan Becker in Erfahrung bringen. Der hat von seinem Urgroßvater die Leidenschaft für die Herstellung von Hochprozentigem geerbt und setzt in der Likörmanufaktur Alrich die Familientradition fort. Gern führt er Gäste nach Voranmeldung in den Produktionssaal, das Kräuterlikörmuseum und die im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtete Verkostungsstube. Der Herstellung von Bränden und Likören haben sich auch Florian Proftilich und Edda Müller verschrieben. Zudem produzieren sie auf dem Gutshof Kraatz aus alten Apfel-, Birnen und Quittensorten wie „Adams Parmäne“ oder dem „Gestreiften Kardinal“ Weine, Seccos und Säfte. Yvonne und Mathias Tietze setzen in ihrer Manufaktur „Königin von Biesenbrow“ noch einen drauf, indem sie in traditioneller Flaschengärung einen Apfelcrémant zwölf Monate lang im Gewölbekeller ihres Hofes heranreifen lassen.

Beim Fangen dessen mithelfen, was nach Rückkehr vom Ausflug auf den Tisch kommt, können Besucher beim Erlebnisfischen auf dem Gülper See. Seit vier Generationen fischt die Familie Schröder im West-Havelland. Die Besonderheit: Der Gülper See bildet nicht nur den Kern eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands, er ist auch nur schlappe anderthalb Meter tief. Am Ufer des Stechlinsees betreibt die Familie Böttcher bereits in sechster Generation ihre Fischerei. Da kann man als Besucher zwar nicht selbst Kescher oder Angel auswerfen, dafür aber am Ufer des größten Klarwassersees Norddeutschlands spazieren gehen.



Holländischer Käse aus der Mark





Tradition hat in Brandenburg auch die Öl-Produktion. Familienbetrieb in siebter Generation ist die Kanow-Mühle Sagritz in Golßen, wo Mühlenchef Christian Behrendt 20 verschiedene Naturöle herstellt – und sich dabei durch eine Glasscheibe über die Schulter gucken lässt. Als Spezialität gehen selbst hergestellte, kaltgepresste Öle auch im Hofladen von Saskia und Botho Graf Hahn in der sanierten Ölmühle des Gutes Blankensee über den Verkaufstresen.

Und nicht von ungefähr ziert schließlich eine Ziege den Buchdeckel von Zagollas Hofladen-Kompendium: diverse Brandenburger Ziegenhöfe von der Lausitz bis ins Oderbruch bieten Frisch- oder Schnittkäse aus Ziegenmilch an, darunter Sorten mit den „Bärtiger Pusacker“ vom Ziegenhof „Zur Wolfsschlucht“ im Spree-Neiße-Kreis. Michael Rubin, der auf seinem Hof in Zollbrücke an der Oder 200 Weiße Deutsche Edelziegen hält, produziert zudem Spezialitäten wie Quark, Eis, Milchreis und Pralinen.

Auf Produkte aus der Milch ihrer 60 Krainer Stein- und Ostfriesischen Schafe setzen dagegen Amelie und Franziska Wetzlar vom Milchschafhof Pimpinelle in Quappendorf. Und „holländisch inspirierten“ Käse aus Kuhmilch produziert die Bauernkäserei Wolters in Bandelow. Unternehmensgründer Piet Wolters kam Anfang der 1990er Jahren aus Holland in die Uckermark, mittlerweile ist der „UckerKaas“ weit über Brandenburg hinaus ein Begriff.



Robert Zagolla: „Hofläden in Brandenburg. Die besten Ideen und Adressen für kulinarische Landausflüge“ (Be.bra-Verlag, 16 Euro).