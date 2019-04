Brandenburg : Gegen Gift im Wald

Naturschutzbund gegen Einsatz von Karate Forst. Mehr Insektenschutz nötig

18. April 2019, 08:21 Uhr

Potsdam | Der Naturschutzbund Brandenburg wehrt sich gegen die geplante Ausbringung des hochgiftigen Totalinsektizids „Karate Forst“, welches der Landesforstbetrieb Brandenburg für 8000 bis 9000 Hektar Waldfläche angekündigt hat. Dabei wird das Mittel aus Hubschraubern in Baumkronen sowie an Waldrändern und in Ortsrandlagen versprüht.

Zwei Tage lang werden die Wälder dann für Menschen gesperrt. 56 Tage nach dem letzten Sprüheinsatz dürfen keine Waldfrüchte, Kräuter und Pilze in den Wäldern gesammelt werden. Falls es in dieser Zeit nicht oder nicht viel regnet, dürfte sich diese Frist noch verlängern.

Waldrandbereiche seien wichtige Habitatstrukturen für Insekten, Vögel und Kleinsäuger, betont der Naturschutzbund. Die Bekämpfungsmaßnahme gelte vornehmlich der Nonne, einer Nachtfalterart, deren Raupen sich von den Nadeln der Kiefern ernähren. Wie die Bezeichnung des Totalinsektizids ahnen lasse, vernichte es aufgrund seiner neurotoxischen Wirkung viele im Gebiet vorkommende Insekten, auch natürliche Feinde der Nonne in Wäldern.

Die Rechtfertigung der Forstverwaltung für die Vergiftungsaktion, damit die ökologische Funktion des Waldes aufrecht zu erhalten, ist aus Sicht des Naturschutzbundes mehr als fraglich. Wie sei eine ökologische Funktion sicherzustellen, wenn natürliche Bestäuber, Gegenspieler der Schädlinge und Nahrungsgrundlage für Vögel, Fledermäuse und Insekten vernichtet werden?