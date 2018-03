Antrag im Potsdamer Landtag : Geblinke abstellen

Brandenburgs Grüne für eine radargesteuerte, bedarfsgerechte Befeuerung der Windräder.

von Benjamin Lassiwe

06. März 2018, 18:00 Uhr

Wer abends durch Brandenburg fährt, sieht es sofort: Überall im Land wie in Karstädt blinken rote Punkte rhytmisch am Horizont. Es sind die Warnleuchten der Windkraftanlagen, die für viele Anwohner eine der unangenehmsten Begleiterscheinungen der Windenergie darstellen. Brandenburgs Bündnisgrüne wollen das nun abstellen: Zur Landtagssitzung in dieser Woche legen sie einen Antrag vor, der sich für eine „radargesteuerte, bedarfsgerechte Befeuerung“ der Windräder einsetzt. Was konkret bedeutet: Nur wenn ein neu zu installierendes Radar sieht, dass auch ein Flugzeug in der Nähe ist, sollen die Warnleuchten angehen.

„Das ist ein guter Weg, um das von vielen als störend empfundene nächtliche Blinken erheblich zu reduzieren“, sagt die Landtagsabgeordnete der Grünen, Heide Schinowsky. Allerdings sei die erforderliche Technik noch recht teuer. Man schlage daher vor, Anreize für die Installation solcher Anlagen zu schaffen. „In Schleswig-Holstein müssen beim Einbau solcher Anreize geringere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Windrat geleistet werden“, sagte Schinowsky. „In Mecklenburg-Vorpommern schreibt die Bauordnung vor, dass solche Systeme ab einer bestimmten Anzahl von Windrädern verpflichtend installiert werden müssen.“ Auch in der Prignitz in Groß Woltersdorf ist die nötige Abschalttechnik bereits installiert. Der Windpark Krampfer mit seinen sechs Windenergieanlagen ist der erste Windpark, der im zirka 1000 Quadratkilometer großen Überwachungsbereich angeschlossen und zukünftig nachts nur noch bei Bedarf gekennzeichnet wird, hatte Ende Januar Christoph Behrends, Projektverantwortliche der Voss Energy GmbH, gegenüber dem „Prignitzer“ erklärt. Im nächsten Entwicklungsschritt des Projektes soll der Windpark Vormark bei Pritzwalk mit seinen 14 Anlagen sowie weitere in der Prignitz befindliche Altanlagen an das System angeschlossen werden.

Bei den übrigen Brandenburger Landtagsfraktionen stößt der Vorschlag der Grünen auch auf Interesse. Man habe Signale erhalten, dass der Antrag ohne Debatte in den zuständigen Fachausschuss überwiesen werden solle, sagte Fraktionschef Axel Vogel. „Aus Sicht der Anwohner ist ein Abschalten der Anlagen sinnvoll“, sagte auch CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben. Allerdings müssten noch Sicherheitsfragen sowie die Kostenfrage geklärt werden. „Wir müssen klären, was passiert, wenn etwas passiert, weil die Warnleuchten ausgeschaltet sind“, so Senftleben. „Dann stellt sich unmittelbar die Frage, wer haftbar zu machen ist.“

