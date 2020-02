Klage : Galau gegen Debatte über Rechtsterrorismus

CDU will vor dem Landesverfassungsgericht klagen

von Benjamin Lassiwe

25. Februar 2020, 05:00 Uhr

Verhindert ein AfD-Politiker, dass der Landtag am Donnerstag über Rechtsterrorismus debattiert? Am Montag kündigte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Jan Redmann, an, vor dem Landesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen Landtags-Vizepräsident Andreas Galau (AfD) zu beantragen. Anlass ist, dass die CDU ihre an diesem Tag geplante „Aktuelle Stunde“ nach den Anschlägen von Hanau ändern wollte. Ursprünglich war eine Bilanz zu 100 Tagen Kenia-Koalition vorgesehen. Nun sollte das Thema „„Walter Lübcke, Halle, Hanau – Wehrhafte Demokratie in der Pflicht“ lauten. Für die kurzfristige Änderung des Themas ist ein Einvernehmen der Landtagspräsidentin und des ersten Vizepräsidenten erforderlich. Während Präsidentin Ulrike Liedke (SPD) die Änderung akzeptierte, verweigerte es Galau.

„Das Thema Hanau habe ich nicht zur Änderung der aktuellen Stunde zugelassen, weil ich darin keinen Brandenburg-Bezug sehe“, sagte Galau dieser Zeitung. „Was mir sehr wichtig war: Im Angesicht der Opfer finde ich es nicht in Ordnung, so ein Thema zu instrumentalisieren.“ Der Würde des Landtags sei es nicht angemessen, dass eine parteipolitische Auseinandersetzung auf dem Rücken der Opfer stattfinde. „Herr Redmann hat mir gesagt, er glaube, dass ich als AfDler die Debatte nicht zulassen wolle“, so Galau. „Ganz im Gegenteil: Die Debatte können wir gern annehmen, der stellen wir uns nicht entgegen – aber im Landtag würde es bei dem Thema eine heftige Auseinandersetzung geben, und das wäre gegenüber den Opfern und den Angehörigen nicht angemessen.“

Redmann erklärte, der Vizepräsident des Landtages sei zu politischer Neutralität verpflichtet und dürfe keine Parteipolitik betreiben. „Dass Herr Galau die Ereignisse in Hanau für nicht einmal einer Parlamentsdebatte für würdig hält, ist eine Herabwürdigung aller Menschen, deren Leben durch rechtsextremen Hass, Radikalisierung und menschenverachtenden Ideologien eingeschränkt wird“, so Redmann. Damit schade er dem Amt des Vizepräsidenten. Rechtsextremismus sei auch in Brandenburg ein Thema. „Deshalb sehen wir den Landtag in der Pflicht, sich hier klar und unmissverständlich zu positionieren und über die Herausforderungen für Polizei und Verfassungsschutz zu sprechen.“ Die Debatte dazu werde man sich von Galau nicht verbieten lassen.

Vertreter von Linken und SPD erklärten, Galau stelle mit seiner Entscheidung die Interessen der AfD über die des überparteilichen Amts des Landtags-Vizepräsidenten.