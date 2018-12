Kloster Lehnin/Ziesar : Fördergelder für Feuerwehren

von svz.de

18. Dezember 2018, 08:23 Uhr

Die Freiwilligen Feuerwehren in Kloster Lehnin und Ziesar (beide Landkreis Potsdam-Mittelmark) werden mit Mitteln aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) gefördert. Innenminister Karl-Heinz Schröter hat an Vertreter der Gemeinde Kloster Lehnin und des Amtes Ziesar Zuwendungsbescheide übergeben. Gefördert werden die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Rietz in Höhe von rund 71 000 Euro und der Neubau einer Fahrzeughalle der Feuerwehr Ziesar in Höhe von rund 230 000 Euro