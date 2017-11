Lausitzer erforscht geschützte Tiere : Fledermausflüsterer geehrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Spillmann-Freiwald 1 von 1

01.Nov.2017

Fledermäuse sind die Leidenschaft von Maik Korreng aus Massen (Elbe-Elster). Seit über 14 Jahren setzt er sich für die Säuger ein. Dafür überreichte ihm Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) den Landes-Naturschutzpreis.

„Ehrlich gesagt bin ich überrascht“, gibt sich Korreng bescheiden. Schließlich gebe es viele Tierschützer, die sich jahrelang engagiert hätten. Doch er freut sich auch über den Preis, der mit 4000 Euro dotiert ist. „Das beflügelt mich, weiterzumachen“, sagt der Geehrte ein bisschen aufgeregt. Es sei nicht immer leicht, sich für Fledermäuse einzusetzen. Denn nicht jeder teile seine Leidenschaft für die Tiere.

Maik Korreng ist in Finsterwalde geboren und in Doberlug-Kirchhain aufgewachsen. Nachdem er Forstwirtschaft in Eberswalde studierte, arbeitete er zuerst in Sachsen. Seit zwölf Jahren ist er Techniker beim Gewässerunterhaltungsverband „Obere Dahme/Berste“ in Luckau (Dahme-Spreewald).

Dass der 47-Jährige Fledermäuse liebt, steht außer Frage. „Erst gestern hat mich eine junge Frau angerufen, die eine Fledermaus unter ihrem Tisch fand“, erzählt er. „Ich habe das Tier abgeholt, es ist noch schwach, aber ich hoffe, dass es durchkommt.“ Blut geleckt hat Korreng bei einem Projekt für „gebäudesiedelnde Tierarten“ im Elbe-Elster-Kreis. Seitdem engagiert er sich beim Nabu Regionalverband Finsterwalde für die Verbesserung der Lebensgrundlagen der geschützten Tiere. Er erforscht ihre Vorkommen in der Region und organisiert regelmäßig Veranstaltungen wie die jährliche Fledermausnacht in Finsterwalde zuletzt im September.

„Maik ist eine große Bereicherung für uns. Nicht nur, weil er hervorragende Arbeit beim Schutz der Fledermäuse leistet, sondern diese Arbeit auch sehr gewissenhaft wissenschaftlich aufzeichnet und auswertet“, lobt Christiane Schröder, Chefin des Nabu Brandenburg.

„Ich fühle mich manchmal in meine Kindheit zurückversetzt, wenn ich in Bunker, alte Keller oder Kirchengewölbe gehe, um die Tiere zu suchen“, erzähltreng. „Fledermäuse faszinieren mich in ihrer Lebensweise.“ Eigene Kinder hat er nicht, doch der Sohn seiner Lebenspartnerin sei für ihn wie ein eigener. „Am Anfang waren beide ein wenig zögerlich“, so Korreng. „Inzwischen finden sie Fledermäuse aber ganz süß.“