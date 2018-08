Inferno bei Treuenbrietzen : Fläche von 400 Fußballfeldern in Flammen

Feuerwehr steht vor einer riesigen Feuerwand - Wann die Flammen gelöscht sind, kann noch niemand sagen

von dibu/Ebel/dpa

23. August 2018, 19:04 Uhr

In Treuenbrietzen kämpfen hunderte Feuerwehrleute weiter gegen einen außer Kontrolle geratenen Waldbrand. Selbst in Berlin liegt am Morgen Brandgeruch in der Luft. Inzwischen brennen zwischen 300 und 400 Hektar Wald, teilte ein Polizeibeamter vor Ort mit. Dies entspricht einer Fläche von etwa 400 Fußballfeldern. Wann das Feuer vollständig gelöscht sein wird, sei noch nicht vorhersehbar.

Am Freitagvormittag gab Bandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröder (SPD) aber zumindest eine erste Entwarnung: „Weite Teile sind unter Kontrolle“, so Schröter. Wenn der Wind so bleibe, sehe er gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht werde und die in Sicherheit gebrachten Anwohner noch im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkehren könnten.

Derzeit gebe es aber noch mehrere größere Brandstellen. Die Bundeswehr und die Bundespolizei seien mit Hubschraubern im Einsatz. Zudem spritzten die Wasserwerfer der Polizei Wasser in den Wald. Die Arbeiten würden noch mehrere Tage dauern, sagte Schröter.

Von ursprünglich fünf Hektar hatten sich die gestern Abend Flammen immer weiter ausgebreitet. „Das Feuer hat sich mittlerweile in Teilen zu einem Vollfeuer entwickelt“, so der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, gestern Abend. Die Flammen schlagen sogar über die Baumkronen hinaus. „Das Schlimme daran ist: Wir können im Moment nichts machen. Im Gegensatz zu den Bränden auf den Truppenübungsplätzen sprechen wir hier von richtigen Baumbeständen“, so der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes. „Die Lage ist absolut ernst.“

Ein Grund für die schwierigen Löscharbeiten ist unter anderem der Wind, der sich ständig drehe. Aufgrund von Munitionsresten im Boden können sich die Feuerwehrleute nicht gefahrlos bewegen. „Wir kommen stellenweise nicht ran, nur von befahrbaren und geräumten Wegen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.

Auch die Bundespolizei ist vor Ort, musste den Einsatz der beiden Super-Puma-Hubschrauber jedoch in der Nacht einstellen. Diese seien, so Engel, bei einbrechender Dunkelheit leider nicht für die Brandbekämpfung aus der Luft einsatzfähig. Am Freitagmorgen nahmen die Löschhubschrauber ihren Einsatz allerdings wieder auf. „Unser Hauptziel ist weiter, die evakuierten Ortschaften vor den Flammen zu schützen“, sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU). „Noch ist der Brand nicht zurückgedrängt, aber es ist kein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden", so Stein. „Wir warten sehnsüchtig auf Regen."

Der Brand auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark bei Treuenbrietzen und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf erstreckt sich auf munitionsbelastetem Gebiet. Laut der Aussage von Bundespolizisten seien die Flammen kilometerweit zu sehen. „Der Himmel ist blutrot“, sagte einer der Beamten.

Susann Ebel

Inzwischen wurden auch die drei Dörfer Klausdorf, Tiefenbrunnen und Frohnsdorf evakuiert. 600 Einwohner wurden aus ihren Häusern in Sporthallen der Stadt Treuenbrietzen gebracht. Bis zum frühen Morgen ist es der Feuerwehr gelungen, die drei evakuierten Dörfer vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Der Brand liegt in der Nähe der Bundesstraße 102. Der Zugbetrieb im Nahverkehr wurde wegen des Brandes unterbrochen. Betroffen sei am Freitag die Strecke zwischen Wannsee und Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming), teilte die Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) auf ihrer Internetseite mit. Demnach enden die Regionalbahnen des privaten Eisenbahnunternehmens bereits in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. „Es bestehen ebenfalls erhebliche Straßensperrungen. Ein planmäßiger Schienenersatzverkehr ist dadurch nicht möglich“, teilte das Unternehmen weiter mit.

Der Flugverkehr dagegen ist bislang nicht beeinträchtigt. „Die Flieger starten alle“, sagte eine Flughafensprecherin am frühen Freitagmorgen in Berlin.

Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht in die Hauptstadt hineingetragen, erklärte der Deutsche Wetterdienst. Allerdings dürfte der Wind im Laufe des Vormittags drehen und der Rauch werde wohl aus der Stadt abziehen. Die Bewohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, erklärte die Feuerwehr. Außerdem sollten Lüftungsanlagen kontrolliert werden. Am Donnerstagabend waren zunächst lediglich die südöstlichen Stadtteile betroffen gewesen. In Spitzenzeiten seien es bis zu 50 Notrufe gewesen, die hätten abgearbeitet werden müssen, hieß es.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die Region im Laufe des Freitags besuchen zu wollen. Dafür sagte Woidke einen Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Uckermark ab, sagte Regierungssprecher Florian Engels der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir haben schon einige große Waldbrände in der Region gehabt. In dieser Dimension, wo es sich zwischen den Ortschaften bewegt, haben wir das noch nicht gehabt“, sagte Michael Knappe, Bürgermeister der nahe gelegenen Kleinstadt Treuenbrietzen.

Bei Jüterbog sind außerdem zwei weitere Brände ausgebrochen, die mittlerweile aber unter der Kontrolle der zuständigen Brandschützer sind. Ob sich die Lage am Vormittag mit Durchzug von Schauern entschärfen wird, ist zur Stunde unklar.