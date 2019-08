Filmpark erhält ein neues Depot

von svz.de

31. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Filmpark Babelsberg startet den Neubau eines Magazins für den Kostümfundus und Requisiten aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte. Am 12. August werde der Grundstein gelegt für „Das Depot“ mit 5000 Quadratmetern für Werkstätten, Kostümbildnerräume, 2500 Quadratmetern Lager und ebenso viel Bürofläche, teilte der Filmpark gestern mit. In dessen Fundus lagern mehr als eine halbe Million Kostüme und Accessoires - bislang in einfachen Hallen aus DDR-Zeit. Neben Filmschaffenden leihen sich dort zu Halloween und Karneval Privatleute Kostüme aus.