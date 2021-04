Betreuung von Schwangeren : Familienzentrum statt Kreißsaal

Die Geburtenstation der Havelland Kliniken in Rathenow wurde wegen Personalmangels geschlossen

Nachdem vor über zwei Jahren der Kreißsaal in Nauen (Havelland) wegen Personalmangels vorübergehend geschlossen wurde, ist nun in der Kreisstadt Rathenow der Kreißsaal temporär vom Netz. Der Kreißsaal in Nauen steht seit Dezember 2019 wieder zur Verfügung, hier konnte wieder ausreichend Personal gewonnen werden. Wie schon in Nauen war es der Mangel an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.