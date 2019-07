Bewässerung als Allheilmittel? : Ernteausfälle wegen Dürre

Sind mehr Bewässerungsanlagen die Lösung? /Fachverband entsprechende Projekte begleiten und Forschungen fördern

von Onlinered

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Vor allem in Südbrandenburg fällt die Getreideernte laut Landesbauernverband „ähnlich katastrophal“ wie im Dürrejahr 2018 aus. „Ist doch klar: Ohne Wasser wächst nichts“, sagt Eckhard Fuchs, Chef der Oehnaland Agrargesellschaft in Teltow-Fläming.

Fuchs bewässert Kartoffeln, Braugerste, Gemüse, manche Weizenarten, im Extremfall Raps. „In der aktuellen Situation lohnt es sich bei jeder Pflanze“, meint er. Auf das richtige Verhältnis von Aufwand und Nutzen komme es an. Vorteil sei neben Ertragssicherheit der effiziente und umweltschonende Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. „Die richtige Menge Wasser zum richtigen Zeitpunkt sorgt dafür, dass die Mittel von den Pflanzen optimal verwertet werden.“

Kein anderer märkischer Bauer nutzt so viel Grundwasser zum Bewässern wie Fuchs. Das zeigen Daten, die die Landesregierung auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benjamin Raschke freigab. 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser waren es 2015 bis 2017 jeweils im Schnitt.

Knapp hinter Fuchs liegen die Beelitzer Spargelbauern Buschmann & Winkelmann. Dahinter eine große Lücke, viele der rund 140 Betriebe, die 2017 Grundwasser verregneten, kommen auf vierstellige Kubikmetermengen. Auch regional gibt es Unterschiede. In der Uckermark nutzten drei Bauern Grundwasser für die Bewässerung, in Teltow-Fläming 25.

Veikko Junghans wünscht sich, dass es mehr Betriebe werden. Der Geschäftsführer des Fachverbands Bewässerungslandbau Mitteldeutschland will aufklären und Lobbyarbeit leisten. „Wer beregnet, braucht keine Dürrehilfen. Er betreibt Daseinsvorsorge für den Agrarbetrieb, sichert Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung“, sagt Junghans. Bewässerung garantiere zehn bis 20 Prozent höhere Erträge.

Er weiß, dass es auch viel Aber gibt, sonst wäre Bewässerung in der märkischen Landwirtschaft weiter verbreitet. Will ein Landwirt ans Grundwasser, braucht er die Erlaubnis der unteren Wasserbehörde. Hier gebe es mitunter Probleme, so Junghans. Die Behörden seien oft unterbesetzt und scheuten sich, so komplizierte Entscheidungen zu treffen. Hier wolle der Fachverband beraten, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Kaum vier Prozent des im Land entnommenen Grundwassers diene der Bewässerung in der Landwirtschaft. Angesichts des Wertes des Bodenschatzes Wasser unterstütze der Verband Forschungen zur Grundwasservermehrung, sagt Junghans.

Zweite große Hürde für Landwirte sind die Kosten. Kreisberegnungsanlagen erfordern 3000 bis 4000 Euro Anschaffungskosten je Hektar. Das lohnt sich nur für Felder ab 40 Hektar. Der Wasserpreis ist ein eher kleiner Faktor. Die Oehnaland Agrar GmbH zahlte 2016 für rund 1,5 Millionen Kubikmeter Grundwasser 9250 Euro.

Benjamin Raschke sieht ein Dilemma. So sei oberstes Gebot, die Wasservorräte zu schützen: „Aber ich will Obst und Gemüse aus regionalem Anbau, deshalb bin ich dafür, Landwirten die Wasserentnahme zu erlauben.“ Von den Landwirten verlangt Raschke, auf sparsame Tröpfchenbewässerung über Schläuche zu setzen. „Bei Sprengern geht viel Wasser durch Verdunstung verloren.“

Veikko Junghans gibt zu bedenken, dass Tröpfchenbewässerung doppelt so teuer sei wie Kreisberegnung. „Auf größeren Flächen ist Bewässerung mit Schläuchen kaum zu finanzieren.“