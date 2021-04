Tatverdächtige in Psychiatrie eingewiesen : Entsetzen nach Gewalttat in Potsdam

Vier Tote und eine Schwerverletzte in einem Wohnheim für behinderte Menschen: Eine Mitarbeiterin steht unter Tatverdacht

Der gewaltsame Tod von vier Bewohnern eines Wohnheims für behinderte Menschen in Potsdam hat tiefe Bestürzung und Entsetzen ausgelöst. Das Amtsgericht Potsdam hat die 51-jährige Tatverdächtige in die Psychiatrie eingewiesen. Die Haftrichterin habe die einstweilige Unterbringung der Bediensteten des Wohnheims im Maßregelvollzug der Asklepios-Klinik in B...

