Zahlreiche Betriebe durchsucht : Elf Festnahmen bei Zollkontrollen

Hauptzollamt Potsdam unterstützte EU-weite Aktion gegen Menschenhandel und Schwarzarbeit

Bei Zollkontrollen von mehreren Unternehmen sind im Land Brandenburg zehn Menschen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl vollstreckt worden. Unter anderem seien 21 Betriebe in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Oranienburg (Oberhavel) kontrolliert worden, teilte der Zoll am Montag mit. Die Kontrollen hätten vorwiegend in Nagelstudios...

