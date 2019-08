Saalow : Einzigartige Windmühle steht in Saalow

von svz.de

04. August 2019, 05:00 Uhr

Theo Boss von der Arbeitsgruppe Bürgerhaus Saalow steht an der Scheunenwindmühle. Sie wurde 1866 in Podemus (Sachsen) von Johann Traugott Leberecht Schubert konstruiert und war bis 1914 in Betrieb. Dann wurden die Flügel abgebaut und das Mahlwerk per Elektromotor angetrieben. Wegen Baufälligkeit wurde das Gebäude 1974 abgebaut. Die museale Aufarbeitung erfolgte 1992/93 in Saalow. Die Scheunenwindmühle ist ein europaweit einzigartiges technisches Denkmal.