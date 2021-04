Hintergrund : Eine Kandidatin von der Basis

Mit Annalena Baerbock nominieren die Grünen eine Kanzlerkandidatin, die in Brandenburg ihre Wurzeln hat

Sie ist eine Grüne von der Basis, und diese Basis liegt in Brandenburg. Nach der Templinerin Angela Merkel könnte mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen, zum zweiten Mal eine in Brandenburg lebende Politikerin an der Spitze der Bundesregierung stehen. Für die Abgeordnete aus Potsdam, die viele Jahre lang als einzige Grüne aus Brandenbu...

