Berlin/Prignitz : Ein Prosit auf die Landesgartenschau

von Hanno Taufenbauch

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Grüne Woche dürfte zu den schönen Terminen eines Landespolitikers zählen – vor allem im Wahljahr. Ein Großereignis liegt Ministerpräsident Dietmar Woidke (3. v. r.) und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (l.) besonders am Herzen: die Landesgartenschau in Wittstock. Am Stand der Ölmühle Wittenberge haben sie gemeinsam mit den Inhabern Jan und Lutz Lange sowie Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (r.) eine Kooperation beschlossen. Die Ölmühle verkauft an ihre Hotelgäste Karten für die Blumenschau, wirbt für diese und präsentiert sich in Wittstock mit regionalen Produkten wie dem Herzbräu und dem Wittenberger Bierkäse, informiert die Ölmühle. Gehrmann begrüße dieses Arrangements ausdrücklich. Touristisch rücke die Region enger zusammen. Der Tourismusverband Prignitz arbeite zum Beispiel auch an Pauschalreisen, die Laga und Prignitz miteinander verbinden.