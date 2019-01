Brandenburg : Ehrenamtler des Monats geehrt

von svz.de

Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt, zeichnet morgen Manuel Eckert aus Brandenburg an der Havel als „Ehrenamtler des Monats Januar“ aus. Der 36-jährige Diplom-Informatiker hat das Projekt „NotrufPlus“ maßgeblich entwickelt. Mit Hilfe einer kostenlosen App können Menschen mit und ohne Behinderung barrierefrei einen Direktnotruf in Echtzeit an die örtliche Leitstelle absenden. Eckert ist nach Angaben der Staatskanzlei Mitglied des gemeinnützigen Vereins „BürgerServiceNetz“, der mit verschiedenen Projekten Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Gebiet der elektronischen Verwaltung Hilfe bereitstellt.