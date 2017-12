Rückehrerbörse : Eberswalde buhlt um Ehemalige

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Burckhardt 1 von 1

Matthias Krüger (28) sucht einen Job als Betriebswirt. Außendienst, Vertrieb – vieles sei denkbar. Von der Branche her sei er nicht festgelegt. Kerstin Kuzian (58) erkundigt sich bei der Stadt, sie will sich als Erzieherin bewerben, interessiert sich also für die Chancen in Eberswalde. Ärztin Dr. Carolin Bester (39) hat eigentlich schon eine Zusage. Sie will eine Hausarzt-Praxis übernehmen. Allerdings sind noch einige finanzielle Fragen zu klären.

Sie alle drei wollen zurückkehren. Zurückkehren in die Heimat. Nach Eberswalde bzw. in den Landkreis Barnim. Vor etlichen Jahren hatten sie die Region verlassen. Zumeist wegen der Ausbildung und der Arbeit. Die Zeiten haben sich geändert.

Die Unternehmen im Barnim würden händeringend hochqualifizierte Fachkräfte suchen, erklärt Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski bei der Eröffnung der ersten Rückkehrerbörse „Wieder da!“ Die Arbeit sei nun mal das A und O. Trotz des Bedarfs und vieler Stellen – es muss passen. Genau das sei das Anliegen der Messe, ehemalige Eberswalder bzw. Barnimer und die Firmen zusammenzubringen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albert Gerber bestätigt: Die Region habe sich – trotz einiger Rückschläge hier und da – wirtschaftlich gut entwickelt. Im Übrigen hätten „Rückkehrer“ einen besonderen Wert für den Arbeitsmarkt – eben wegen ihrer sozialen Wurzeln, findet Gerber. Vize-Landrat Matthias Tacke wiederum urteilt: „Eigentlich hat die Region keine Werbung nötig.“ Wald, Wasser – in puncto Natur brauche der Barnim nicht den Vergleich zu scheuen. In puncto Arbeitschancen tue indes noch Reklame not.

Und Chancen gibt es jede Menge, wie die Messe belegt. Auch wenn sich längst nicht alle Unternehmen mit akutem Fachkräftemangel auf der Börse präsentieren. „In der Gastronomie geht derzeit nichts. Da herrscht über die Feiertage und zwischen den Jahren Hochbetrieb“, weiß Boginski. Groß sei hier wie fast überall im Bundesland der Bedarf zudem beispielsweise an Lehrern, an Mechatronikern oder in der Gesundheits- und Pflegebranche. Das „baff“ sucht Fachkräfte für den Bäderbetrieb, das Britzer Wurstwerk Fleischer, Mechatroniker und Verkäufer, das Busunternehmen BBG Techniker, Vivatas sucht Pflegekräfte. Der Pflegedienstleister versucht mit „weichen Faktoren“ bei Interessenten zu punkten: Gesundheitsmanagement, Kinderbetreuung in den Ferien oder mütterfreundliche Arbeitszeiten.

Claudia Dietze, Assistentin der Geschäftsführerin bei Dietze & Sohn, einem Familienunternehmen mit Sitz in Schorfheide, bestätigt: „Seit etwa fünf Jahren ist es schwierig, Fachkräfte zu finden.“ Ebenso wie Azubis. Früher hätten sich Bewerbungen gestapelt. Der Vertragshändler für Gabelstapler sucht aktuell beispielsweise Vertriebsberater und Servicetechniker. Deshalb habe das Unternehmen die Börse angeregt. Und sei damit bei der Stadt auf Interesse gestoßen. „Das ist schon eine gute Sache“, findet ebenso Liane Treudler, Personalchefin beim Klinikkonzern GLG. Mediziner würden zwar zumeist andere Kanäle als solche Messen nutzen. Dennoch sei die Präsenz wichtig. „Zumal Eberswald hier ein Komplett-Paket bietet“, sagt Treudler und meint damit vor allem die Angebote in puncto Wohnen und Kinderbetreuung. Ob Baugrundstück, Eigentums- oder Mietwohnung, alles kein Problem in Eberswalde. Für jeden Geldbeutel findet sich das Passende. Und: „Wer Arbeit hat, bekommt hier sofort einen Kita-Platz“, versichert Boginski erneut.

Die Kinderbetreuung in Münster indes, so verrät Dr. Carolin Bester, sei eine „Katastrophe“. Für ihre zwei Schützlinge habe sie zwei Tagesmütter suchen und verpflichten müssen. Aber nicht nur deshalb wechselt sie 2018 von Nordrhein-Westfalen wieder in den Barnim. Ihr Motiv beschreibt sie mit einem Wort: „Heimatgefühl“. Hinzu käme die Möglichkeit, hier Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können.

Katja Lösche (35) wiederum ist schon zurückgekehrt: 2014 von Potsdam nach Eberswalde. Und sie ist glücklich. Damals, 2001, sei alles noch „recht perspektivlos hier gewesen“. Doch als sie wiederkam, da „war Eberswalde eine total andere Stadt“. Lösche schätzt u. a. die vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation.