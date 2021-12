Corona : Discos und Clubs sollen geschlossen werden

Landtag soll am Montag die epidemische Notlage für Brandenburg erklären

Der Brandenburger Landtag soll am Montag in einer Sondersitzung die „epidemische Notlage“ beschließen. Anlass sind weiter hohen Infektionszahlen. Am Dienstag betrug die Corona-Inzidenz landesweit 636,6, es wurden 1848 neue Fälle erfasst. 24,7 Prozent der in Brandenburg betreibbaren Intensivbetten waren mit Corona-Patienten belegt. „Wenn wir die epidemi...

