Cottbus : Die Lausitzer beteiligen am Strukturwandel

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Beteiligung der Lausitzer an der Verteilung der Strukturwandelmilliarden fordern der Verein Lausitzer Perspektiven und das Zentrum für Dialog und Wandel der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Dazu sollte aus einem Teil der Gelder ein Fonds Zivilgesellschaft eingerichtet werden. Er soll zur Finanzierung von Projekten Lausitzer Bürger dienen. „Was die Beteiligung der Zivilgesellschaft betrifft, bewegen wir uns in Brandenburg und Sachsen stellenweise noch in den 90ern“, konstatierte Dagmar Schmidt, Vorsitzende von Lausitzer Perspektiven.