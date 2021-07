Wohnen : Deutlich mehr sozialer Wohnungsbau

Das Land Brandenburg will bezahlbaren Wohnraum stärker sichern und schaffen

In Brandenburg wurden seit 1990 anteilig mehr neue Wohnungen errichtet, als in allen übrigen deutschen Bundesländern. Das geht aus dem ersten „Wohnungsmarktbeobachtungsbericht“ hervor, den das Potsdamer Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung am Montag veröffentlicht hat. Das Land Brandenburg hatte nach Angaben in dem Bericht im Jahr 2019 einen...

