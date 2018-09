Fontane-Jahr : Der Spreewald bereitet sich auf das Fontane-Jahr vor

Portfolio umfasst Wanderungen und Themenkahnfahrten zu Originalschauplätzen, Ausstellungen mit historischen und modernen Bezügen

von Hanno Taufenbach

25. September 2018, 15:55 Uhr

Wenn Brandenburg im nächsten Jahr den 200. Geburtstag des in Neuruppin geborenen Schriftstellers Theodor Fontane feiert, wird sich daran auch die Spreewaldregion beteiligen. Einen Vorgeschmack darauf, gab es vor wenigen Tagen.

Theodor Fontane alias Michael Apel fuhr begleitet von Marga Morgenstern, per Kutsche in Lübbenau ein. Genau wie bei seinem Spreewald-Besuch 1859 besuchte er die Kirche Sankt Nikolai.

Der Spreewald wartet im anstehenden Themenjahr Fontane.200 mit einem Reigen an Veranstaltungen, Angeboten und Erlebnissen auf, die ein jedes Reisetagebuch bereichern, informiert der Tourismusverband Spreewald. Das Portfolio umfasst Wanderungen und Themenkahnfahrten zu Originalschauplätzen, Ausstellungen mit historischen und modernen Bezügen.

Richtig bunt wird es beim Deutschen Trachtenfest, einem der Höhepunkte. 2500 Trachtenträger aus Deutschland feiern vom 17. bis 19. Mai in Lübben und bringen Tanz, Musik, Brauchtum und Trachten auf drei Bühnen. Die Spreewaldkonzerte sollen gleich drei Leidenschaften Fontanes miteinander verbinden: Natur, Kultur und Kulinarik. Am 13. Juni und 18. Juli heißt das Programm

„Klassik und Zeitgeist wie zu Fontanes Zeiten“.