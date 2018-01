Musik aus 40 000 Jahren : Der Klang früherer Jahrtausende

Wie klingen Schwirrhölzer und die Rasseln aus Ton der Jungsteinzeit? Eine Ausstellung informiert über Musikinstrumente der Vorfahren

Keltische Kriegstrompeten, Knochenflöten, eine Lyra und Rasseln: 40 000 Jahre europäischer Musikgeschichte sind seit gestern im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg im Paulikloster in Brandenburg an der Havel zu erleben. Seit 2016 war die Ausstellung „Archaeomusica“ in vier europäischen Städten zu sehen. Brandenburg ist die einzige Station in Deutschland.

„Archaeomusica“ bietet Einblicke in die Entwicklung und Nutzung der Musik von der Alt- über die Mittlere bis hin zur Jüngeren Steinzeit und lässt vergangene Klangwelten auferstehen. Die Schau lädt auch ein, einstige Lebens- und Glaubenswelten aus einem musikalischen Blickwinkel zu betrachten. Gezeigt werden 500 zum Teil spielbare, g rekonstruierte Musikinstrumente, kündigte das Landesmuseum an. Viele werden erstmals dem Publikum präsentiert. Ausgewählte Repliken dürfen berührt und ausprobiert werden.

Die ältesten Instrumente stammen aus der Mittleren Steinzeit. Dann kommen Artefakte aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit, die Spanne reicht bis zum späten Mittelalter. „In der Schau ist neue Musik auf archäologischen Instrumenten zu erleben“, sagte Kurator Adje Both. Das ist demnach eine einzigartige Erfahrung.

Zu den ältesten Ausstellungsstücken gehört eine Knochenflöte aus der Altsteinzeit, gefunden auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Sie wurde aus dem Röhrenknochen eines Geiers gefertigt. Ein anderes Instrument ist vermutlich noch älter. Es wurde im heutigen Slowenien aus dem Knochen eines mittlerweile ausgestorbenen Höhlenbären gefertigt.

Aus diesen frühen Abschnitten der Menschheitsgeschichte haben sich beinahe ausschließlich Materialien wie Knochen, Muscheln, Zähne oder Geweih erhalten, aus denen jedoch eine Vielzahl von Instrumenten gefertigt wurde. Neben den Flügelknochen von Vögeln oder Mammutstoßzähnen, die sich hervorragend zum Fertigen von Flöten und anderen Blasinstrumenten eigneten, nutzte man Zähne, Muscheln und Geweihe für die Herstellung von Rasseln und Raspeln. Im Neolithikum kamen Schneckenhörner und vor allem tönerne Instrumente wie Hörner, Trommeln, Rasseln und Flöten in Gebrauch.

Laut Both stammen die frühesten Saiteninstrumente und die ersten Hörner aus der Bronzezeit. Daran schließt sich die Darstellung der Entwicklung der Musikinstrumente von der Bronze- und Eisenzeit über die klassische Antike bis hin zu Mittelalter und Neuzeit an .Auch interkulturelle Beziehungen, die einen Austausch von musikalischem Wissen über den gesamten europäischen Kontinent hinweg nachzeichnen, werden in diesem Ausstellungsteil beleuchtet. Zu den hier präsentierten Exponaten gehören zahlreiche Saiteninstrumente, insbesondere die Lyra aber auch Trompeten, Hörner und Doppelflöten. Außerdem befinden sich hier mittelalterliche Instrumente, die vermutlich aus antiken Vorbildern hervorgegangen sind. Besonderes Highlight ist die European Whistle Map: Diese Installation zeigt die Bandbreite traditioneller Tonpfeifen, die heutzutage in allen Teilen Europas gefertigt werden und deren Vorgänger bis zu 9.000 Jahre alt sein können.

Geplant ist während der Schau auch ein Konzert, mit Klängen, die an die Steinzeit und die Epoche der Wikinger erinnern. Zu hören sind dabei Schwirrhölzer. Die Töne entstehen durch ein Stück Holz, das an einem Band geschwungen wird.

Zusätzlich zu den beeindruckenden Exponaten der Archae musica wurden eigens für die einzige Deutschlandstation der Wanderausstellung zahlreiche originale Musikinstrumente aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengetragen. Die aus neun Bundesländern stammenden Stücke werden in der begleitenden Zusatzschau erstmals gemeinsam präsentiert. In 15 Vitrinen kann der Besucher über 70 in der Bundesrepublik gefundene Musikinstrumente bestaunen. Auch ausgewählte Artefakte aus der Dauerausstellung des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg werden in dieser Schau zu sehen sein.

Vermittelt wird, welche Rolle Instrumente und Musik in den verschiedenen Kulturen hatten, zu welchen Gelegenheiten sie erklangen und was die Menschen damit verbanden. Den Besuchern stehen moderne Medien wie Soundstationen bereit. An weiteren Stationen lassen sich virtuelle Instrumente oder Musiker bewegen und von allen Seiten betrachten oder spielerisch virtuelle Räume und ihre jeweilige Akustik nachempfinden.Die Schau ist bis Ende Mai zu besichtigen.