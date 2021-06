Künftig gibt’s Geld für die Dörfer : Der „Heimat-Euro“ kommt

Brandenburger Landtag ändert Kommunalverfassung / Hybridsitzungen und eigene Budgets für die Ortsteile aufgenommen

Die Sitzungen von Kommunalvertretungen in Brandenburg können auch nach Ende der Corona-Notlage teilweise digital durchgeführt werden. Einzelne Kommunalvertreter sollen sich auch per Video zu einer Sitzung zuschalten können, wenn ihnen eine Präsenzteilnahme an der Sitzung nicht möglich ist. Eine entsprechende Änderung der Kommunalverfassung verabschiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.