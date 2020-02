Gesundheit : Coronavirus-Infizierter war im Tropical Islands

Brandenburger Firmen fürchten Folgen der Virus-Epedemie

von Anna Kristina Bückmann und Silke Nauschütz

28. Februar 2020, 05:00 Uhr

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat einen Einsatzstab zum Coronavirus eingesetzt. Das Expertenteam aus verschiedenen Referatsmitarbeitern habe seine Arbeit am Donnerstagmorgen aufgenommen, sagte sie. Er soll den Pandemieplan Brandenburgs, der sich vor allem an Influenza-Pandemien orientiert, an das neuartige Virus anpassen. Der Plan regelt, wie Kommunen und Kliniken im Falle eines Ausbruchs der Krankheit vorzugehen haben. Zudem wird nach Angaben Nonnemachers die Einsetzung eines Krisenstabes vorbereitet. Nach wie vor wie vor gebe es keinen Fall eines mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten im Land. Ein Coronavirus-Infizierten aus Nordrhein-Westfalen hat sich aber kürzlich im Brandenburger Erlebnisbad Tropical Islands aufgehalten. „Unsere bisherigen Prüfungen haben ergeben, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat“, teilte das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am Donnerstag mit. „Augenblicklich tendiert die Ansteckungsgefahr gegen Null.“ Der Mann war nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom 20. bis zum 23. Februar im Freizeit-Resort.

Wie die Gesundheitsministerin betonte, hatte der Mann keine sehr engen Kontakte mit anderen Badegästen. Man habe von dem Patienten sehr genau erfahren, mit wem er in Kontakt war. Engeren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Eine Isolation dieser Menschen sei nicht nötig. Sie könnten sich aber freiwillig testen lassen. Mit den Tests soll am Freitag begonnen werden, so Nonnemacher. Die 91 Mitarbeiter des Badeparks zeigten demnach keine Symptome.

Deutliche Folgen hat das Virus bereits für die regionale Wirtschaft. Aufträge aus China blieben aus, Lieferketten seien unterbrochen und mit Umsatzeinbußen werde gerechnet, teilte die Industrie - und Handelskammern Potsdam und Cottbus am Donnerstag mit. Gleiches gelte im Geschäftsverkehr mit Italien - mit einem Handelsvolumen von mehr als 125 Milliarden Euro der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands.

„Die rasche Ausbreitung des Virus sorgt für zunehmende Verunsicherung in den Unternehmen“, sagte die Referentin für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht bei der Potsdamer Kammer, Annelie Heim. Von ähnlichen Auswirkungen auf Südbrandenburger Unternehmen berichtete die Industrie und Handelskammer Cottbus. Sie befragte 75 Firmen mit Handelsbeziehungen zu China. Während mehr als die Hälfte der Unternehmen, die Produkte nach China exportierten, noch weitgehend optimistisch waren, befürchteten 30 Prozent eine Ausweitung der Problemlage. 13 Prozent erwarteten Umsatzeinbußen. Die Hälfte der Unternehmen verzichtet demnach auf Geschäftsreisen, um Mitarbeiter zu schützen. Der Direktor der Unternehmensgruppe Kjellberg Finsterwalde (Elbe-Elster), Thomas Kagemann, sprach mit Blick auf den China-Export von offenen Rechnungen.

In Ostbrandenburg hatten nach Angaben der zuständigen Kammer 18 Firmen 2019 Handelsbeziehungen mit China, so ein Sprecher. Weitere Zahlen nannte er nicht.