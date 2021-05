Nachschlag für die Landeskasse : Corona-Kosten: Eine halbe Milliarde mehr im Landeshaushalt

Brandenburger Landtag debattiert in erster Lesung über Nachtragshaushalt – Opposition kritisiert „Blankoscheck“

Für die Landeskasse wird es ein warmer Regen: Der Brandenburger Landtag hat am Donnerstag in erster Lesung über den von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) beantragten Nachtragshaushalt in Höhe von 515 Millionen Euro beraten. „Wir brauchen einen Nachtragshaushalt und wir brauchen ihn rechtzeitig“, sagte Lange in der Debatte. Schon heute seien weitere c...

