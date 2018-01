Bildung in Brandenburg : „Brauchen jedes Jahr 1000 neue Lehrer“

Brandenburgs Bildungsministerin will auch Betreuung der Kleinsten verbessern

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) will mit einer Ausbildungsoffensive den Bedarf an Lehrkräften für die nächsten Jahre decken. Dafür solle die Zahl der Lehramtsstudenten an der Universität Potsdam erhöht werden, kündigte die Ministerin gestern nach gut 100 Tagen im Amt an. Außerdem soll Studenten mit Bachelor-Abschluss der Masterabschluss für das Lehramt ermöglicht werden. Derzeit machen jährlich rund 450 Lehramtsstudenten pro Jahr ihren Abschluss, dies deckt aber nur etwa die Hälfte des Bedarfs.

Nach Angaben von Ernst müssen bis 2019 etwa 2000 Lehrkräfte eingestellt werden. Auch danach würden für jedes neue Schuljahr rund tausend neue Lehrer gesucht. „Erst in sechs Jahren wird der Bedarf langsam abflachen“, so die Ministerin. in den nächsten zwölf Jahren müssten weiter Seiteneinsteiger eingestellt werden, die aber intensiver weitergebildet werden sollen.

Mit mehr als 400 zusätzlichen Lehrkräften dehnt das Ministerium in diesem Schuljahr das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Handicap von Grundschulen auch auf weiterführende Schulen aus. Daran beteiligen sich knapp 130 Einrichtungen im Land.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Ernst bei der Ausstattung der Schulen für das digitale Lernen. Dazu sollen im Nachtragshaushalt zwei Millionen Euro eingesetzt werden. Schulen können sich um Investitionen von mindestens 20 000 Euro bewerben. „Die Initiative muss aus den Schulen kommen, wo die Fachlehrer den notwendigen Bedarf am besten einschätzen und Konzepte entwickeln können“, sagte Ernst.

Auch die Betreuung in den Kitas soll schrittweise verbessert werden. Ziel sei es, in zehn Jahren in den Krippen rein rechnerisch eine Fachkraft für drei Kinder und in den Kitas eine Erzieherin für acht Kinder zu haben. Derzeit laufen Einstellungen, um den Betreuungsschlüssel auf 1:5 beziehungsweise 1:11 zu verbessern. Zudem müssen die Eltern vom 1. August an für das letzte Kitajahr keine Beiträge mehr zahlen.

Ernst will erreichen, dass die Kita-Betreuung künftig komplett ohne Elternbeiträge auskommt. „Dies benötigt allerdings Zeit, denn für die Erreichung aller Ziele bei der Kita-Betreuung sind nicht 200 Millionen Euro, sondern eine Milliarde Euro notwendig“, sagte sie.

Klaus Peters