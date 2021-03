Corona-Folgen : Brandenburger Kliniken in Existenz bedroht

Gesundheitsausschuss im Landtag: Ministerin Nonnemacher warnt vor Folgen fehlender Ausgleichszahlungen

In der Corona-Pandemie waren sie unverzichtbar. Doch Brandenburgs Krankenhäuser stehen durch die geringere Bettenauslastung in der Pandemiephase nun vor einem finanziellen Scherbenhaufen: Erst kürzlich warnte etwa die Landeskrankenhausgesellschaft vor einem Loch von 61 Millionen Euro in den Haushalten der Kliniken. Und Gesundheitsministerin Ursula Nonn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.