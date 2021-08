Sommerinterview : Brandenburger Grünen-Landeschefin: In der Koalition fehlt es an Vertrauen

Julia Schmidt kritisiert einen mangelnden gemeinsamen Geist der Koalitionspartner – und eine mangelnde Kommunikation

Die Kritik der Koalitionspartner an der Brandenburger SPD hält an. Nach Jan Redmann (CDU), der vergangene Woche im „Prignitzer“-Interview einen wertschätzenderen Umgang der Koalitionspartner miteinander eingefordert hat, äußert sich nun Grünen-Landeschefin Julia Schmidt. Man könne in der Koalition nicht mehr sicher sein, dass vertrauliche Informationen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.