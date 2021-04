Brandenburg stoppt die Erstimpfungen

Dem Land fehlen bis Monatsende die notwendigen Impfstoffe

Ende April wird es in Brandenburgs Impfzentren vorübergehend keine Erstimpfungen mit Biontech und Moderna mehr geben. Das kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch überraschend auf einer Sitzung des Innen- und des Gesundheitsausschusses des Brandenburger Landtags an. „Wir werden keine Erstimpfungstermine mehr herausgeben, um wenigstens –...

