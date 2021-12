Gesundheit : Brandenburg erreicht Corona-Impfrekord

Ärzte schaffen mehr als 191 000 Pikse in einer Woche

So viele Impfungen waren es noch nie: In den letzten sieben Tagen haben Ärzte im Land Brandenburg 191 000 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Das teilte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in Potsdam mit. „Damit haben wir unser Ziel von 160 000 Impfungen pro Woche deutlich übertroffen.“ Die Impfkampagne habe in Bra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.