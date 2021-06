Zu wenig Nachwuchs : Brandenburg droht ein Pflegemangel

Studie: Bis 2030 fehlen der Mark rund 44 000 Pflegekräfte

In Brandenburg müssen bis zum Jahr 2030 insgesamt rund 44 000 Pflegekräfte vor allem für die Altenpflege gewonnen werden. Das geht aus einer Studie zur Situation Älterer im Land Brandenburg hervor, die Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zusammen mit dem Landesseniorenbeauftragten Norman Asmus am Montag in Potsdam vorstellte. Bei der Studie han...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.