Regierung : Bildungsministerin soll zurücktreten

Lehrerverbände fordern Konsequenzen aus chaotischen Entscheidungen der vergangenen Tage

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gerät angesichts des Chaos an Brandenburgs Schulen immer weiter unter Druck. Nachdem am Sonntagabend um 17:30 Uhr per Pressemitteilung die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt wurde, und bestellte Tests für die Schülerinnen und Schüler nur mit Verspätung geliefert wurden, forderten mehrere Lehrerve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.