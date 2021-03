Justiz : Beamte klagen gegen Justizministerin

Reform der Arbeitsgerichte kommt vor das Verwaltungsgericht Potsdam

Die von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) geplante Reform der Arbeitsgerichte sorgt für neuen Streit: Am Montag kündigte der Deutsche Beamtenbund eine Klage gegen die Reform vor dem Verwaltungsgericht Potsdam an. Grund sei, dass die Gewerkschaft an den Umstrukturierungsplänen nicht beteiligt worden sei. „Die Beteiligungsrechte, die im § 130 LBG g...

