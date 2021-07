Landwirtschaft : Bauern erwarten Ernte unterm Schnitt

Regen tut der Landwirtschaft gerade gut, nach drei Trockenjahren sind Brandenburgs Bauern vorsichtig zuversichtlich

Nach drei Jahren in Folge sind die Landwirte in Deutschland vorsichtig optimistisch. „Die Getreideernte wird rund fünf Prozent über dem Ergebnis von 2020 liegen“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch in Nauen zum Ernteauftakt. Wetterextreme belasteten die Landwirtschaft, so Rukwied. Es müssten starke Trockenperiod...

