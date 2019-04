Potsdam : Bankbeschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen

von svz.de

03. April 2019, 07:40 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Bankangestellte in Berlin und Brandenburg für diesen Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. In der Hauptstadt seien unter anderem Filialen der Deutschen Bank, Berliner Sparkasse, Investitionsbank Berlin, Commerzbank und Targo-Bank betroffen, teilte Verdi gestern mit. In Brandenburg dürften Kunden der Investitionsbank des Landes und der Landesbausparkasse Ost Einschränkungen zu spüren bekommen. Zudem gebe es um 10 Uhr auf dem Berliner Breitscheidplatz eine Kundgebung mit anschließender Demonstration.

Viele weitere Städte in zahlreichen Bundesländern sind an verschiedenen Tagen im April betroffen. Den Auftakt machen am 3. April Bankangestellte in Hamburg. Am 5. April sind laut Verdi neben Berlin und Brandenburg auch Mitarbeiter in Banken in Hessen, Baden-Württemberg und in den Regionen Münsterland und Ostwestfalen/Lippe zu Warnstreiks aufgerufen. In der Woche ab dem 8. April solle es weitere Arbeitsniederlegungen geben.

Derzeit verhandeln die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der privaten und öffentlichen Banken für bundesweit etwa 200 000 Beschäftigte einen neuen Tarifvertrag. Verdi will unter anderem ein Lohnplus von sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und einen Anspruch auf Weiterbildung durchsetzen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 11. April in Frankfurt/Main.